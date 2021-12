Veneto primo in Italia per tamponi ogni 100mila abitanti: 3.108

Il Veneto è la regione d’Italia con il maggior numero di tamponi effettuati ogni 100mila abitanti: sono 3.108, per un totale di 151.333; è seguita dall’Umbria, con 2.980. La media italiana è di 1.747 per 100mila abitanti. In coda il Molise con 122 per 100mila abitanti. I dati sono quelli del Ministero della Salute, fonte Istat.

Oggi il presidente della Regione Zaia aveva fatto un appello al Governo. «Ne ho già parlato con il ministro Speranza, affinché si modifichi il sistema in base alle caratteristiche dello scenario: noi non possiamo andare al collasso con i tamponi». Zaia dice di sperare che «si possa ridurre anche il numero di tamponi. Bisogna assolutamente che si modifichi questa storia dei tamponi. Io non posso accettare che si vedano chilometri di code in strada sapendo che parte di questa attività, con questa circolazione del virus e con queste caratteristiche, rischia di essere inutile».