Veneto prima regione d'Italia nella raccolta di oli esausti Dati del Consorzio RenOils, nel 2022 raccolte 10.132 tonnellate

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - Nel 2022 il Consorzio RenOils ha raccolto in Veneto 10.132 tonnellate di oli e grassi vegetali e alimentari esausti, nei 7.668 punti di ritiro presenti sul territorio, rappresentati da utenze commerciali, industriali e domestiche. E' la prima regione in Italia per quantità di raccolta. A livello nazionale, nel corso del 2022 il consorzio ha raccolto 53.000 tonnellate di oli e grassi vegetali e alimentari esausti (+9% rispetto al 2021) in 58.143 punti di prelievo, con una quantità di materiale avviato a recupero, al netto degli stoccaggi e degli scarti, pari a circa 33.000 tonnellate. Dal 2018 al 2022 sono state raccolte 216.000 tonnellate di questa tipologia di rifiuto. RenOils ha una rete di partner operativi costituita da 32 impianti di raccolta e stoccaggio, 19 impianti di rigenerazione e 12 associazioni nazionali di filiera. (ANSA).