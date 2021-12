Federica Pellegrini testimonial per il Veneto: «Con la terza dose vinciamo»

«Con la terza vinciamo», è il messaggio con cui si presenta Federica Pellegrini in un video realizzato come testimonial pro bono (gratis) della campagna vaccinale per la terza dose in Veneto. Uno slogan destinato a valicare i confini regionali. Dalle 13.30 di oggi 23 dicembre, ha annunciato il presidente Luca Zaia nel corso dell'incontro di fine anno a Palazzo Balbi, Venezia, «lo spot andrà sui social». «Il Veneto - ha detto il governatore - vuole scendere in campo con una campagna internazionale e lo fa con Federica Pellegrini». Nel video l’ex nuotatrice dice: «questa volta vince la terza» e «con la terza vinciamo insieme» a favore della somministrazione del booster.

«Un’amica del Veneto, una veneta si è messa a disposizione. Preso dallo sconforto mi son detto "possibile che non ci sia una comunicazione istituzionale?" Serve una campagna, abbiamo deciso di iniziare a scendere in campò», così Zaia racconta l’ingaggio gratuito di Federica Pellegrini per incentivare attraverso uno spot le terze dosi. Federica Pellegrini ha detto sì e si è prestata a un video per la campagna regionale.