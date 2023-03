La sfida dei "Veneto Creators": raccontare la regione con il linguaggio social

Ventotto content creator e influencer, quattro per provincia, chiamati a raccontare il Veneto a colpi di post, reel e stories, cioè contenuti digitali fatti apposta per le piattaforme social. Una gara, una sfida, ma anche l'intento di creare una community che - nelle parole del presidente del Veneto, Luca Zaia - trovi i linguaggi giusti per intercettare le fasce più giovani: «Non solo carta stampata, televisione e radio: la promozione delle eccellenze del territorio è sempre più affidata al web. Sono proprio i giovani, con un linguaggio moderno, a poter essere gli ambassador del nostro Veneto. Una promozione spontanea, vivace che non impegna il bilancio regionale in costose campagne pubblicitarie».

Il progetto Veneto Creators

Il progetto Veneto Creators, coordinato da Veronica Civiero, esperta in comunicazione digitale, fondatrice della pagina ViralVeneto e da Nicola Canal, "Canal il Canal", influencer tra i più seguiti, è partito individuando ventotto creatori di contenuti digitali, divisi in sette gruppi, che metteranno alla prova la propria creatività e la propria conoscenza del mondo digitale e social per raccontare, nel modo più efficace e accattivante, tutti gli aspetti del patrimonio culturale e naturale del Veneto, dall'arte alla storia, dall'ambiente all'enogastronomia, anche utilizzando la lingua veneta. Non solamente cultura, ma anche sostenibilità e inclusione.

Fino al 7 giugno le sette squadre creeranno i contenuti, due video per ogni creator e un contenuto di squadra. Saranno tutti messi in rete sui canali social della Regione, anche per ovviare al fatto che hanno diversi posizionamenti, quanto a numero di follower, quindi si vuole creare una base comune per mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. L'hashtag per seguirli è #venetocreators.

La squadra veronese

Fanno parte della squadra rappresentativa di Verona Valentina Raso (@valentinaraso, circa 165mila follower su Instagram), Giulia Mischi (@gimisji, 43mila follower su IG), Fabio Vesentini (@fabiohofame, 142 mila follower su IG) e Alessandra Van Zwan (@alessandra_worldtrip, circa 45 mila follower)