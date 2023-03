Veneto Bike Forum, cicloturismo in forte crescita nel 2022

(ANSA) - PADOVA, 28 MAR - Erano 236 gli operatori del settore del Cicloturismo, i rappresentanti della Bike Industry, gli albergatori arrivati da tutta la regione per il Veneto Bike Forum- Il cicloturismo: volano per lo sviluppo del territorio" organizzato il 27 e 28 marzo dalla Camera di Commercio di Padova nella città euganea. . L'evento ha messo in luce un settore che muove ogni anno in Italia 4,6 miliardi di euro: nel Nordest questa cifra sfiorava, nel 2021, 1,5 miliardi di euro. Nel biennio 2020-21 quest'area infatti è stata la meta preferita per il 32% dei turisti del settore che spendono in media 115 euro al giorno per il soggiorno. Nove imprenditori attivi in questo ambito su 10 scommettono su di una crescita del cicloturismo nel biennio 2022-23. In questo contesto il Veneto è una regione di punta con quasi 8 mila km di percorsi ciclabili. La presenza di cicloturisti "puri" quelli cioè che basano la loro esperienza sul mezzo come elemento essenziale dell'esperienza di viaggio è cresciuta del +7,3% tra 2022 e 2021 raggiungendo i 9 ,2 milioni di turisti (erano 4,4 milioni nel 2019). Il Veneto è stata la prima regione del Paese per presenze di cicloturisti con il 19% del totale delle presenze dell'anno. Il Veneto inoltre giocherà anche in futuro un ruolo di primo piano nel cicloturismo grazie allo sviluppo di 5 delle 10 ciclovie nazionali: la Ciclovia Vento, la Ciclovia Sole, quella Adriatica, del Garda e la Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia. Un investimento da 37 milioni di euro per circa 86 km di ciclovie attrezzate per un territorio che già ora offre circa 800 percorsi ciclabili. Non solo un turismo di viaggio ma anche per visite sostenibili nelle sue città d'arte. Padova, ad esempio, è la città in Italia con più piste ciclabili in rapporto alla superficie: 181,7 i km percorribili sulle due ruote visitando le meraviglie dalla città. E le altre città del Veneto non sono da meno. (ANSA).