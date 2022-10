Centrali idroelettriche regionali e nuovi siti produttivi: Veneto verso l'autonomia energetica

Il Veneto svolta verso l’autonomia energetica, con la Regione che si ritaglia un ruolo di regia nella gestione delle risorse. In 24 ore, ieri, sono andate a segno due iniziative fondamentali.

Le centrali idroelettriche

A palazzo Ferro Fini, il consiglio ha approvato il passaggio di 34 centrali idroelettriche sul territorio alla Regione, che ne diventerà proprietaria a costo zero nel 2029, a scadenza delle attuali concessioni. In futuro, le nuove gare per la gestione saranno indette dalla Regione e non dallo Stato, e gli importi dei canoni saranno decisi a Venezia.

Per l’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, la norma «segna una svolta epocale, un primo importante passo verso l’autonomia energetica, ponendoci sullo stesso piano dei nostri vicini del Trentino Alto Adige. Anche perché ricordo che l’idroelettrico è la prima fonte rinnovabile, in termini quantitativi, espressa dal nostro territorio». Anche il presidente Luca Zaia la definisce «epocale».

L'energia rinnovabile

Intanto a palazzo Balbi veniva sottoscritto un accordo tra Regione e Gse spa (Gestore dei servizi energetici), il braccio operativo del ministero dell’Economia e della finanza che ha il compito, tra gli altri, di offrire consulenze agli enti pubblici per la transizione energetica.

Obiettivo immediato della Regione, individuare siti da adibire alla produzione di energia rinnovabile, in sinergia con la società di Stato. Accanto al presidente Zaia c’era l’amministratore unico di Gse spa, Andrea Ripa di Meana. «Questo accordo - spiega Zaia - rappresenta un passo fondamentale per l’autonomia energetica: vogliamo rendere il Veneto sempre più indipendente.

Abbiamo una legge regionale per il fotovoltaico, in base alla quale individuare aree idonee e inidonee per produrre questa tipologia di rinnovabili (numero 86/2022), tra cave, luoghi dismessi e vecchi stabilimenti industriali da adibire all’installazione degli impianti». Per l’assessore regionale all’Energia, Roberto Marcato, «è un momento importante, perché la firma di questo accordo ci consente di approdare a un Piano energetico significativo».



Dipendenza energetica Proprio le tensioni su forniture e prezzi energetici, che si sono verificate nell’ultimo anno, hanno inferto una netta accelerazione alla ricerca della progressiva autonomia energetica di una delle aree produttive più importanti del Paese. Zaia dice chiaramente che l’attuale dipendenza energetica deve essere neutralizzata per non mettere a rischio tenuta economica e sociale del territorio. «Sul caro bollette mi aspetto un provvedimento straordinario ed estremo da parte del nuovo Governo, come abbiamo fatto con il Covid nel 2020. Dobbiamo aiutare famiglie e imprese - dichiara - perché non si abbassino le serrande, perché i segnali che si vedono di accesso alla cassa integrazione e agli ammortizzatori sociali non prendano piede, e ci riportino indietro nel tempo». Il Veneto nella partita vuole giocare da protagonista. «L’Ue ha imposto alle regioni degli obiettivi di copertura dei consumi da fonti rinnovabili e il Veneto li ha già doppiati. Nel 2020 dovevamo arrivare al 10,3%, ma avevamo già raggiunto quota 18,7%. E adesso vogliamo correre di più. Lo scorso marzo è stato avviato l’iter di redazione del nuovo piano energetico che definirà le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione su rinnovabili e risparmio energetico ed individuerà le scelte strategiche, le politiche e le misure per il raggiungimento degli obiettivi». I tempi sono stretti: il 31 ottobre si chiuderanno i termini per le osservazioni, poi il passaggio in Vas (valutazione ambientale strategica), le consultazioni col territorio e quindi l’ok in Giunta, previsto a fine gennaio. «Il piano su baserà sulle linee di azione che toccano soprattutto il fotovoltaico – precisa Marcato - L’eolico è da escludere perché siamo in un bacino idrografico chiuso. Stiamo valutando l’eolico off shore. Poi abbiamo approvato una legge di promozione delle comunità energetiche, uno strumento che consentirà a un borgo, a un’area artigianale piuttosto che industriale oppure a un condominio di auto-produrre l’energia di cui ha bisogno». Infine- ricorda l’assessore – la Regione ha stanziato 10 milioni di euro a fondo perduto per costituzione di queste comunità. L’articolato ventaglio di azioni sarà messo a sistema con i contenuti della legge appena varata dal Consiglio veneto sull’idroelettrico.