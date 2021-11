Zaia: «In Veneto sono 650mila persone che non vogliono vaccinarsi. Al via prenotazioni terze dosi per i 40enni»

Salgono i contagi e il responsabile del Creu Veneto, Coordinamento regionale emergenza-urgenza, lancia l'allarme perché gli ospedali tornano a riempirsi e presto il Veneto finirà in zona gialla. Torna quindi oggi in diretta il presidente della Regione Luca Zaia per dare gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid in Veneto.

DIRETTA

BOLLETTINO DI IERI

«Non abbiamo il bollettino di oggi per un problema tecnico informatico, ma per valutare la situazione voglio andare ai dati di ieri: 17.5 milioni di tamponi, 1603 (1.88% su 85.207 tamponi). Sono 413 ricoverati (+2) in area non critica 351 (+2) e intensiva 62. »

ANALISI

«Abbiamo oltre 400 persone in ospedale. Due riflessioni: la prima che la gestione dei ricoveri è attualmente affrontabile. Oltre l'85% dei vaccinati ci permette di avere una situazione gestibile ad oggi negli ospedali. A questo si aggiunge un fenomeno che lo scorso anno non c'era ovvero che abbiamo tanti ricoveri per malattie respiratorie che avevamo ridotto nello scorso inverno. Quindi la congiuntura astrale peggiore con il picco influenzale che si fa sentire insieme ai ricoveri da covid. Inoltre le strutture sanitarie sono fortemente impegnate sul fronte tamponi e sulla campagna vaccinale»

VACCINI

«Nelle ultime 24 ore abbiamo inoculato circa 15.700 dosi di vaccino, di queste quasi 11mila terze dose e poco più di mille prime dosi. Abbiamo 650mila persone sotto i 12 anni non vaccinabili poi però ci sono 650mila persone che non hanno alcun impedimento a vaccinarsi, ovvero chi ha deciso di non vaccinarsi. A livello regionale abbiamo superato l'85% di vaccinati. Per fascia d'età: 70-79»



TERZA DOSE

«Abbiamo già aperto la possibilità di prenotare la terza dose, abbiamo voluto evitare di lanciare la notizia per evitare di mandare in crash il sistema. Anche i quarantenni, da lunedì, possono prenotarsi la terza dose: il sistema dà in automatico la prima data utile dopo i 6 mesi dalla seconda dose. I cittadini veneti al 31 dicembre che possono vaccinarsi con la terza dose sono 1 milione e 650mila, 231.851 hanno già ricevuto la dose booster, 210.894 si sono già prenotati 442.445 totale del 27% degli aventi titolo. Abbiamo avviato anche un sistema di invito alla terza dose via sms, ne inviamo 500 ogni minuto, a tutti quelli che hanno titolo della terza dose entro la fine dell'anno»