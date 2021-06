Vela: torna a ottobre 14/a edizione della 'Veleziana'

(ANSA) - VENEZIA, 02 GIU - Lo spettacolo delle vele nel bacino di San Marco si ripeterà quest'anno per la 14/a volta, con lo svolgimento della "Veleziana" il 17 ottobre prossimo. La stagione velica veneziana da tempo si chiude con l'evento organizzato dalla Compagnia della vela, una manifestazione che è andata affermandosi per le sue peculiarità. La partenza dal tratto di Adriatico antistante le spiagge del Lido di Venezia coinvolge una moltitudine di imbarcazioni di diverse classi e dimensioni, da quelle più piccole ai Maxi. Il percorso prevede l'ingresso dalla bocca di porto del Lido, dove è stato creato il Mose, per poi passare tra il Lido e l'isola di Sant'Andrea, fino all'arrivo in bacino di San Marco. La regata è stata presentata nel corso della conferenza "Esperienze e cultura del mare" che si è tenuta oggi alla Torre di Porta Nuova del Salone nautico 2021. Con il tempo la Veleziana è diventato l'evento di punta del circolo veneziano, richiamando persone da tutto il mondo. Lo scorso anno hanno preso parte circa 200 imbarcazioni, nonostante il covid, con un indotto di partecipazione di circa mille persone a bordo dei natanti. Lo scorso anno imbarcazioni si sono iscritte dalle vicine Croazia, Slovenia e Svizzera, ma anche da Germania e Inghilterra. (ANSA).