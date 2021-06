Variante Delta in Veneto, monitoraggio in tutte le Ulss

Covid: il primo caso in Veneto con variante Delta, in provincia di Padova, è stato registrato dalla sanità regionale in data di ieri. È stata confermata la presenza della variante nella donna italiana di 49 anni ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Padova. Il sequenziamento effettuato lo ha confermato. Al momento non sono noti i fattori che possono aver concorso al contagio. Tutte le Ulss venete stanno procedendo al monitoraggio. Nella Ulss berica sono stati registrati tre casi.

In Veneto la variante delta, dieci casi in tutto finora, è stata riscontrata a Padova, Vicenza e Venezia. A Venezia e a Padova è presente anche la brasiliana, mentre in tutta la Regione viene individuata l’inglese che ormai è la più diffusa.