Vaporetto contro taxi a Venezia, nessun ferito solo danni

(ANSA) - VENEZIA, 25 APR - Collisione in Bacino di San Marco a Venezia, all'altezza di San Zaccaria, tra un mezzo di linea per il trasporto pubblico Actv, in navigazione proveniente da Lido, ed un taxi. Sul posto intervenivano un'unità della Polizia locale e un mezzo della Capitaneria di Porto di Venezia per gli accertamenti del caso. Non veniva riscontrato alcun danno a persone e cose sul mezzo Actv, mentre il taxi riportava danni allo scafo. In corso le indagini sulla dinamica del sinistro. Il sinistro è avvenuto ieri ma ne è stata data notizia oggi. (ANSA).