Vaccini: Zaia, hub nelle scuole?Spiegamento di forze pauroso

(ANSA) - VENEZIA, 12 GEN - "Da noi i ragazzi che volevano si sono vaccinati: oggi se si dovesse attuare la proposta del ministro Bianchi di creare degli hub nelle scuole richiederebbe uno spiegamento di forze pauroso e sarebbe un'attività a macchia di leopardo". Lo sostiene il Presidente del Veneto Luca Zaia. "Ormai la percentuale di ragazzi in età scolastica che si è vaccinata è già importante e quindi deduco che chi non si è vaccinato non lo ha fatto perchè non abbiamo gli hub nelle scuole ma perchè ha deciso di non farlo". (ANSA).