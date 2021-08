Vaccini, preso d'assalto il portale regionale: oltre 18mila prenotazioni nel secondo giorno di green pass

In Veneto

Portale regionale delle prenotazione online dei vaccini è preso d'assalto. Dall'obbligatorietà del green pass sono molti i Veneti che si sono convinti a farsi vaccinare contro il Covid. E i numeri sono in continua crescita.

Se infatti nel primo giorno di avvio del green pass, il 6 agosto, sono state oltre 10mila le persone che in Veneto hanno deciso di prenotarsi in poche ore, dalla mezzanotte alle 16, ieri si è registrato un autentico record: dalla mezzanotte alle 16 di ieri (sabato 7 agosto) sono state 18.320 persone hanno prenotato in Veneto la vaccinazione sui 100mila posti messi a disposizione. Lo ha comunicato la Regione ricordando che negli ultimi giorni sono stati messi a disposizione ulteriori 100mila posti. Di questi, poco più di 18mila solo a Verona.