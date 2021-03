Ecco come funziona il sito per prenotare il vaccino anticovid in Veneto

Da giovedì 1 aprile 2021 (data ufficiale, ma in realtà è cliccabile già prima) è online il sito unico per la regione Veneto per prenotare il vaccino contro il covid-19. Spieghiamo passo passo come funziona.

Ci si accede dal sito internet https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ oppure da quello della propria Ulss (qui il sito dell'Ulss 9 di Verona)

Si seleziona la propria Ulss (per la provincia di Verona va scelta la numero 9 )

Si inserisce il proprio codice fiscale

Se si ha diritto (per categoria o età) alla vaccinazione nell'arco di qualche settimana, si apre una schermata nella quale si può scegliere il centro vaccinale dove fare il vaccino. Se la propria vaccinazione non è ancora programmabile, compare invece la scritta "codice fiscale non trovato"

Si sceglie il giorno per la vaccinazione

Si sceglie l' ora per la vaccinazione

per la vaccinazione Si lascia la propria mail e/o il proprio numero di telefono per ricevere la ricevuta di avvenuta prenotazione. Si può anche indicare la mail o il telefono di un parente/conoscente che la può stampare al posto vostro

Si stampa la ricevuta da portare con sè il giorno della vaccinazione

A questo link invece è possibile vedere la presentazione del servizio fatta dal presidente del Veneto Luca Zaia e la spiegazione del funzionamento a cura degli ingegneri della regione Veneto.

La scelta della tipologia del vaccino da utilizzare viene fatta da un medico prima della somministrazione, in base all'età e al quadro clinico.