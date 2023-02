Vacanza finita in tragedia: ventenne trovato morto sulla pista da sci

Un giovane sciatore 20enne della Repubblica Ceca è deceduto mentre era impegnato su una pista da sci. L’incidente è avvenuto a Col de Varda, a Misurina, in provincia di Belluno.

Il giovane, come riporta Il Corriere delle Alpi, si trovava sulle piste da sci assieme ad una comitiva per una vacanza sulla neve delle Dolomiti.

Il ragazzo ha perso la vita da solo, mentre scendeva lungo il tracciato che guarda il lago di Misurina. Nessuno si è accorto di nulla. Non si sa ancora se sia deceduto per un malore fatale oppure per l’impatto contro un albero, ma non si può escludere che lo schianto sulla pianta si stato dovuto a un improvviso mancamento. Le indagini sono in corso.

L’incidente è stato scoperto soltanto nel pomeriggio. I componenti della comitiva avevano infatti appuntamento a fine giornata e all’appello mancava una persona. Sono subito scattate le ricerche. Sono arrivati i finanzieri di Auronzo, oltre che l’elicottero del 118 e anche una squadra del Soccorso alpino.

Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato a bordo pista, in una zona caratterizzata anche dalla presenza di alberi. Il medico legale non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Già nelle prossime ore potrebbe però essere disposta l’autopsia, perché in prima battuta si parlava di arresto cardiaco.

Il giovane faceva parte di un numeroso gruppo di connazionali, che alloggia in un hotel di Auronzo e che aveva deciso di passare la giornata nulla neve di Col de Varda. Secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle, i ragazzi hanno raggiunto Misurina con la loro attrezzatura, a bordo di due pullman gran turismo. Non avevano alcun obbligo di stare insieme e ognuno ha cominciato a sciare secondo le proprie capacità.

C’era un appuntamento fissato davanti alle corriere poco prima della chiusura degli impianti. Al momento dell’appello ci si è accorti che mancava lui. Sono scattate delle ricerche spontanee, allo stesso tempo è partita una telefonata al 118, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sono arrivati i finanzieri di Auronzo, oltre che l’elicottero del 118 e anche una squadra del Soccorso alpino. Erano ormai le 17 e non c’era più tanta luce solare e la ricerca non è stata per niente semplice, anche perché in zona non mancano i dossi.