Ustionato dal pedicure, perde sei dita dei piedi

Un pensionato vicentino ha subito l’amputazione di sei dita dei piedi dopo essersele ustionate durante un pedicure.

Si era recato in un centro estetico per il trattamento e le lesioni sarebbero state provocate dall’acqua troppo calda che gli era stata versata sui piedi, in un catino. Da quanto emerso, a causa di un problema di salute che non sapeva di avere, il pensionato era insensibile; ragion per cui non aveva tolto i piedi dall’acqua bollente.

Per quell’episodio, è finita a processo la titolare del centro, accusata di lesioni gravi con postumi permanenti.