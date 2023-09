Università Padova acquista edificio di fronte al Bo Acquisito per 21,5 milioni, ospiterà uffici per 300 persone

(ANSA) - PADOVA, 26 SET - L'Università di Padova ha acquisito per 21,5 milioni di euro l'edificio dell'ex Banca Antonveneta in Canton del Gallo, di fronte al palazzo Bo, nel quale saranno creati nuovi uffici dell'ateneo che ospiteranno un totale di circa 300 persone. L'immobile, disegnato nella sua costruzione degli anni '60 da Gio Ponti, ospitava un tempo l'antico albergo "Storione" di Padova, che fu riedificato, con lo stesso nome, in Riviera Ponti Romani, e che è già sede di uffici universitari. Il Cda dell'ateneo patavino ha dato il via libera oggi all'accordo con Ardian Real Estate oper l'acquisto dell'immobile, esclusi i negozi al piano terra. Si, tratta, ha detto la rettrice Daniela Mapelli, "di un immobile strategico per l'ateneo. L'accordo è frutto di una ricognizione pubblica per individuare nuovi spazi attivata già nel 2022. Abbiamo individuato la disponibilità di un immobile storico, strategico per la sua centralità e vicinanza a palazzo Bo e palazzo Storione, altri due luoghi che hanno visto protagonista Gio Ponti: sono quindi molto felice di poter annunciare l'arrivo quasi a conclusione dell'iter di acquisto". Il rogito è previsto per il 20 marzo 2024. Il palazzo ha una superficie totale lorda di 9.370 metri quadrati. E' previsto che i lavori di sistemazione siano portati a termine indicativamente all'inizio del 2025. (ANSA).