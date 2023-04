Università: a Padova nuovo test per 3.391 aspiranti medici

(ANSA) - PADOVA, 12 APR - Sono 3.391 - 2.401 femmine e 990 maschi - le domande di partecipazione al primo turno dei nuovi testa di ammissione a Medicina dell'Università di Padova, che prendono il via domani nella sede del Centro linguistico di Ateneo. Tra le novità, l'apertura di due finestre annuali per affrontare la prova (dal 13 al 22 aprile e poi dal 15 al 25 luglio), e la modalità di svolgimento: il test online 'Cisia' di valutazione delle conoscenze in ingresso ai corsi di laurea, viene erogato online nelle aule informatiche delle sedi universitarie. In particolare domani affronteranno la prova, tra turno del mattino con convocazione alle 9.00 e pomeriggio dalle 14.15, 573 candidati (401 femmine e 172 maschi) distribuiti in 11 aule informatiche. La prova può essere sostenuta anche da chi ancora frequenta la quarta superiore, fermo restando che l'iscrizione vera e propria avverrà a diploma ottenuto. Dopo quindici giorni sarà disponibile il punteggio equalizzato della prova, cioè parametrato sulle difficoltà delle domande. La graduatoria finale sarà determinata dalla scelta (dal 31 luglio al 24 agosto) che ogni candidato farà circa la miglior prova sostenuta nell'anno e la personale classifica di preferenza tra università a cui iscriversi. Il Mur pubblicherà la graduatoria finale martedì 5 novembre. (ANSA).