Una guida racconta Vicenza 'città di scenari'

(ANSA) - VICENZA, 29 MAR - Per la prima volta un volume racconta tutti i musei e monumenti del circuito culturale di Vicenza. Si intitola "Per Vicenza città di scenari. Guida a un itinerario culturale" ed è un progetto dell'assessorato alla cultura e del Comune. Traccia un percorso tra i musei e i monumenti della città: i Musei civici con il Teatro Olimpico, la Basilica palladiana, la Pinacoteca civica di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Thiene, la Chiesa di Santa Corona, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza e i musei partner con le Gallerie d'Italia, il Palladio Museum, il Museo diocesano e il Museo del Gioiello. L'introduzione del volume descrive la città sotto il profilo storico artistico e architettonico, prendendo spunto da Guido Piovene e da Wolfgang Goethe e focalizzando l'attenzione su Vicenza città di Andrea Palladio e sui secoli successivi. Vengono poi descritte le singole sedi monumentali o museali, la loro storia e le collezioni in esse conservate. (ANSA).