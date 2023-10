Un veneto studierà l'asteroide che custodisce i segreti della vita

Quando la sonda Pathfinder raggiunse la superficie di Marte, nel 1997, Maurizio Pajola aveva undici anni. «Vidi al tg le immagini di quella superficie rossa - racconta - e decisi che da grande avrei studiato i pianeti».

E così è stato: ora Pajola è un astrofisico, specializzato in planetologia, lavora come ricercatore all'Osservatorio astronomico di Padova e da ieri, 30 settembre, è negli Stati Uniti per le prime analisi sui campioni dell'asteroide Bennu, prelevati dalla missione Osiris-Rex della Nasa partita nel 2016 e tornata pochi giorni fa.

L'interesse per questi detriti, la raccolta di rocce non terrestri più consistente dopo quella prelevata dalla Luna, è altissimo: potrebbero racchiudere informazioni essenziali per capire l'origine della vita sulla Terra.

La passione del vicentino Maurizio Pajola per l'astronomia

Come si è detto, è sbocciata in giovanissima età: «Sono originario di Venezia - racconta - ma ho abitato per molti anni a Vicenza, in strada di Casale; ho frequentato le medie Muttoni e il liceo Quadri. Mio padre mi ha instillato l'interesse per le stelle, mi ha fatto conoscere le costellazioni, seguiva le missioni degli Shuttle».

Poi gli studi di astronomia all'Università di Padova, con una tesi sulla missione Rosetta, e il dottorato al Centro di studi e attività spaziali "Colombo" di Padova, sempre con un indirizzo particolare, lo studio delle superfici dei pianeti.

Con la missione Rosetta nel 2014 per Pajola arriva l'opportunità con la Nasa

E con Rosetta, atterrata nel 2014 sulla cometa Churyumov-Gerasimenko, è arrivata la prima grande occasione di lavorare con la Nasa: «Era necessario, per far atterrare in sicurezza il lander Philae, di un sistema che sulla base delle immagini della superficie della cometa contasse i vari massi, identificandone la taglia e la distribuzione. Quel sistema l'ho sviluppato io. L'obiettivo era duplice: capire i processi fisici che modellano la superficie stessa, e individuare un luogo idoneo per il lander».

La Nasa ha coinvolto Pajola per Osiris-Rex

La missione Rosetta è stata un successo, così la Nasa ha coinvolto Pajola per Osiris-Rex, con lo stesso scopo: analizzare le immagini della superficie dell'asteroide Bennu, scattate durante i sorvoli, e capire quale fra i quattro siti possibili fosse il più adatto. Non c'era in ballo solo la sicurezza: scopo di Osiris-Rex era raccogliere dei campioni e riportarli sulla Terra, la sonda era dotata di una sorta di "aspirapolvere" che non poteva raccogliere sassi troppo grandi. Si doveva quindi cercare un luogo sufficientemente "sassoso", e si dovevano contare e identificare i sassi stessi dalle foto anche per distinguerli - per via dei giochi di luce e ombra - da eventuali piccole depressioni.

Il team coordinato da Pajola ha svolto il lavoro ed è stato scelto il sito Nightingale, dove il 20 ottobre del 2020 la sonda ha prelevato i campioni, ripartendo poi per il lungo viaggio verso la Terra. La capsula con il bottino è atterrata nello Utah il 24 settembre scorso.

Un altro compito attende ora Pajola

«Sono stati raccolti circa 250 grammi di materiale; per dire, la missione giapponese sull'asteroide Rygu ha recuperato 5 grammi. Contribuirò alla prima valutazione di questi granelli grandi da 3 centimetri a pochi micron, si tratta di fotografarli, contarli e valutarli, per capire come si siano originati. Dai campioni più grandi, che andremo a individuare, cominceranno le analisi».

È materiale che risale alle origini del Sistema solare, avanzato, in un certo senso, dai processi di formazione dei pianeti: «Perché è importante studiarlo? Gli asteroidi non hanno portato la vita sulla Terra, ma hanno sicuramente portato gli ingredienti necessari. I campioni di Bennu ci potranno aiutare a capirne un po' di più».