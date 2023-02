C'è un orso sui Colli Berici. «Massima attenzione»

Un orso avvistato sui Colli Berici. L'allerta è stata lanciata sui social questa mattina dal sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello: «Verso le 9 un orso di medie dimensioni è stato avvistato in località Monte Palù, al confine con i comuni di Val Liona ed Alonte». I carabinieri forestali hanno comunque già confermato la presenza del plantigrado, predisponendo alcune fototrappole nel territorio, al fine di monitorarne gli spostamenti.

Guarda qui l'annuncio del sindaco di Lonigo

A seguito della segnalazione, anche una pattuglia della polizia locale si è recata sul posto per effettuare un primo sopralluogo, informando sull’accaduto anche la polizia provinciale. «Sono in corso tutte le verifiche del caso. In attesa di ulteriori informazioni si raccomanda la massima prudenza a tutti i cittadini. In caso di fortuito incontro con l'orso si raccomanda di avvisare il 112» il messaggio del primo cittadini leoniceno.

Si ricorda che in questi casi è importante adottare comportamenti tali da non disturbare l'orso o innervosirlo. «A tal fine bisogna restare calmi senza gridare o compiere movimenti bruschi che possano essere interpretati come minacce. Per lo stesso motivo non bisogna avanzare verso di lui bensì restare fermi oppure allontanarsi lentamente, senza fuggire di corsa» avverte Giacomello.