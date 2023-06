Un museo virtuale per scoprire i porti di Venezia e Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 04 GIU - Continua la collaborazione fra L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comune di Venezia nell'ambito della promozione di progetti a valenza educativa e culturale. Dopo la presentazione del piano "Port educational" a Ca' Farsetti lo scorso 15 maggio, i due enti hanno illustrato oggi, alla Torre di Porta Nuova nella cornice del Salone Nautico di Venezia, la presentazione dell'applicazione multimediale Museo virtuale dei Porti di Venezia e Chioggia. L'applicazione, realizzata dall'Autorità di sistema portuale grazie alla collaborazione di numerosi partner pubblici e privati, propone una nuova narrazione della portualità veneta di ieri e di oggi, attivando una navigazione on site e da remoto, lungo punti di interesse disseminati tra il Centro Storico di Venezia, Marghera e Chioggia che consentono di immergersi nel passato, conoscere il presente e immaginare il futuro della cultura marittimo-portuale veneta. Più in particolare, l'app "I porti di Venezia e Chioggia - Museo Virtuale", grazie alla georeferenziazione di selezionati punti di interesse e alla localizzazione del dispositivo del visitatore, suggerisce in tempo reale le tappe lungo il percorso di visita, partendo dalla posizione dell'utente. Tramite la app, infatti, l'utente può: scoprire i principali punti di interesse legati alle attività dei porti di Venezia e Chioggia ieri e oggi; essere guidato attraverso itinerari tematici, accedere a contenuti testuali, video e multimediali, nonché a vedute dall'alto sui punti più interessanti degli scali lagunari; cimentarsi in giochi per sbloccare contenuti extra e curiosità. L'app prevede poi una sezione dedicata ai più piccoli (8-11 anni) che, attraverso disegni, animazioni e giochi consente di conoscere storia, attività e mestieri delle due città portuali e guadagnare il titolo di "esperti del porto". (ANSA).