Ucraina:Zaia,ospedale da campo donato dal Qatar andrà a profughi

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - L'ospedale da campo donato dal Qatar al Veneto durante l'emergenza della prima ondata del Covid sarà affidato alla protezione Civile per metterlo a disposizione dei profughi in arrivo dall'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, spiegando che la struttura "potrà servire come centro di accoglienza, magari al confine". La struttura una superficie totale di 5.200 mq, costituita da 4 tende grandi, 2 di medie dimensioni e una più piccola. "Ce l'hanno regalato - ha ricordato Zaia - e ho ritenuto opportuno che non resti materiale da magazzino in Veneto, perchè può servire a chi ne ha bisogno". In Veneto, intanto, sono stati registrati 5.900 arrivi di cittadini ucraini; i fatti anti-Covid fatti complessivamente sono 11.300. La disparità del numero, ha spiegato il governatore, è probabilmente dovuta al fatto che molte di queste persone sono in transito. "L'85% è rappresentato da donne e bambini - ha spiegato Zaia- Un dato angosciante, ed è il termometro di quello che è la guerra. 4 u 10 hanno meno di 14 anni, e uno su due tra i 15 e i 50 anni. 14 bambini e 6 adulti sono ricoverati in ospedale, per la maggior parte per problematiche oncologiche". In Veneto sono pronti 1.200 posti letto gestiti dalla Regione per l'ospitalità, ai quali si aggiungono circa 9 mila posti grazie alla solidarietà dei veneti che hanno dato la loro disponibilità all'accoglienza.. (ANSA).