Ucraina: partita per Cracovia colonna Prot. Civile Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Una colonna mobile della Protezione Civile Regionale è partita oggi per verso la Polonia per portare aiuti e assistenza ai profughi in fuga dall'Ucraina in guerra. "In questo momento terribile, in cui la guerra si sta rivelando in tutta la sua atrocità nei territori ucraini - afferma il presidente Luca Zaia - , il Veneto è in prima fila per portare aiuto anche nei campi profughi in Polonia dove si trovano oggi quasi 2 milioni e mezzo di persone in fuga dai bombardamenti. Il Veneto c'è e sta aiutando i civili ucraini, non solo quelli che arrivano nella nostra regione ma portando un po' di sollievo anche in territorio polacco a chi vive in prima persona questa tragedia". "Noi ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile. Ora - prosegue - mi aspetto solo una cosa: che le diplomazie facciano il loro lavoro e si arrivi presto alla pace". La missione della Protezione Civile è quella di consegnare una cucina mobile completamente attrezzata, che verrà donata alla sede di Cracovia del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, un'organizzazione non governativa che si occupa di cooperazione e solidarietà internazionale. L'operazione, coordinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, prevede l'invio complessivo di tre cucine delle quali una verrà installata a Cracovia e due in territorio Ucraino. È previsto che la colonna mobile, composta da mezzi provenienti oltre che dal Veneto anche dall'Umbria e dall'Emilia-Romagna, raggiunga Cracovia giovedì. (ANSA).