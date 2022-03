Ucraina, numero verde della Protezione civile regionale: «Già mille telefonate per offrire accoglienza»

Ha già ricevuto mille telefonate il numero verde della Protezione Civile regionale, 800990009, da parte di persone che, a vario titolo, hanno messo a disposizione 2.000 posti per accoglienza. Ne ha dato notizia il Presidente Luca Zaia, oggi nel corso del punto stampa tenutosi a Marghera.

«Il grande cuore dei veneti ha cominciato a battere forte – ha detto con soddisfazione Zaia riferendosi anche al conto corrente istituito dalla Regione Veneto per sostenere i profughi ucraini– e sono sicuro che versamenti e cifre continueranno a salire. A tal proposito faccio anche un appello a industriali e imprenditori perché aderiscano e facciano pervenire il loro contributo come fu, in grande stile, per l’emergenza Covid».

E’ inoltre attivo un modulo predisposto dalla Regione, attraverso il quale manifestare la propria intenzione di mettere a disposizione abitazioni sfitte o posti letto, compilabile on line. I versamenti in denaro possono essere effettuati sul conto corrente intestato a REGIONE DEL VENETO - Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA - Iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2