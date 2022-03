Ucraina, dal Veneto numerose offerte di ospitalità e lavoro per i profughi

Profughi in Veneto dall'Ucraina sotto attacco russo.

Sottoposti a tamponi per rilevare la presenza del coronavirus in 211 persone, delle quali 56 che fanno parte di un folto gruppo di Bambini arrivati a Rubano”, sono stati trovati 10 positivi al Covid e sono scattate tutte le misure previste dai protocolli con l’isolamento. In molti casi, spiega il presidente del Veneto Luca Zaia «si tratta di profughi in famiglia per ricongiungimenti o in strutture messe a disposizione di associazioni»

Intanto il governatore fa presente che «sono centinaia di offerte di ospitalità e lavoro che vengono manifestate da famiglie, imprese, organizzazioni turistiche come Federalberghi e il circuito termale. Abbiamo ricevuto contatti e offerte, anche di abitazioni, seconde case, case per vacanze. Credo sia ora necessario dare vita a un coordinamento tra tutte le forze in campo, Enti Locali, Prefetture, Organizzazioni benefiche per velocizzare e organizzare la concretizzazione di tutta questa solidarietà»

E a poche ore dall’attivazione del Conto Corrente di solidarietà per i profughi civili dell’Ucraina è arrivato un centinaio di versamenti per un ammontare di circa 15 mila euro. Il conto corrente è intestato a REGIONE DEL VENETO - Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA - Iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2.

«Sono gesti di grande significato», commenta, «perché i primi a muoversi sono sempre i cittadini comuni, gli anziani che magari possono mettere 5 o 10 euro della loro pensione, le famiglie. A loro e a quelli che seguiranno va tutta la nostra gratitudine».