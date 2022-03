Ucraina: arrivati 63 orfani al seminario di Rubano

(ANSA) - PADOVA, 01 MAR - Sono arrivati al seminario minore di Rubano i 63 ragazzini ucraini in fuga dalla guerra nel loro paese. I piccoli, in arrivo da un orfanotrofio, sono ospiti della Diocesi di Padova che negli ultimi giorni ha attivato una catena di solidarietà per raccogliere vestiti, biancheria e giochi. Nel giro di poche ore il seminario di Rubano è stato letteralmente "preso d'assalto" da cittadini che hanno messo a disposizione molto più del necessario, tanto che ieri la stessa Diocesi ha dovuto chiedere uno stop. I piccoli sono arrivati a Padova attraverso il contatto con una onlus di Teolo, "L'isola che non c'è" associazione che dal 1999 si occupa di accoglienza ai bambini orfani ucraini e che è presieduta da Paolo Giurisato. All'arrivo dei bambini stranieri a Padova ha collaborato la dottoressa Stefania Barbieri, referente sanitario dell'associazione, il vescovo Claudio si è fatto portavoce per chiedere alla Croce Rossa italiana e veneta e all'Ambasciata e al Consolato d'Italia a Varsavia di favorire il transito in territorio polacco dei minori. I piccoli sono partiti lunedì, hanno fatto alcune tappe per ristorarsi e questa mattina alle 11.15 circa sono arrivati a Padova, dove rimarranno per tutto il tempo necessario. (ANSA).