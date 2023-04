Sbaglia l'atterraggio con il parapendio: cacciata in malo modo, si ritrova la vela squarciata

Spiacevole strascico dell'ultima manifestazione "Trofeo Montegrappa" che ha convogliato sul massiccio centinaia di appassionati di parapendio da tutta Europa. Questo ulteriore episodio di un atterraggio in proprietà privata con ira del proprietario del terreno in quel di Borso del Grappa (Vicenza) rilancia la questione dell'accoglienza turistica nel territorio diventato Biosfera Unesco. Protesta per questi comportamenti nei confronti dei turisti Fausto Bosa, presidente di Confartigianato AsoloMontebelluna.

È capitato a una turista tedesca perdere quota e finire in un'area privata che era già stata oggetto di polemiche in passato. Si è trovata di fronte dei cani, è stata allontanata dalla proprietà privata e la vela, con un ampio squarcio, le è stata restituita solo dopo un intervento del presidente del Consorzio Vivere Monte Grappa. «La turista era disperata -spiega Bosa, intervenuto anch'egli sul posto - alla fine la vela le è stata restituita, ma aveva un ampio taglio. Era stato chiamato anche il 112, ma la telefonata era stata ricevuta dalla centrale di Mestre che aveva interessato i carabinieri di Bassano anziché quelli di Crespano. La situazione si è risolta comunque prima del loro intervento».

È un altro capitolo di quella contrapposizione che vede da un lato chi si lancia con la vela dalle pendici del Grappa, dall'altro i proprietari di alcuni fondi verso valle che si infastidiscono perché ogni tanto sbagliano atterraggio. «Si fanno corsi per l'accoglienza turistica - attacca Bosa- e poi ci troviamo di fronte a tali episodi che fanno a pugni con l'accoglienza turistica. Queste vicende non fanno che scoraggiare l'arrivo di turisti, soprattutto dall'estero. Il 13% del pil di Borso del Grappa è dato proprio da loro, ma episodi come questo, che diventano pubblicità negativa, sono controproducenti per tutta la zona».