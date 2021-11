Turismo: assalto a centro storico Verona, parcheggi esauriti

Senso unico per decongestionare via casa Romeo e Giulietta

(ANSA) - VERONA, 31 OTT - Nell'ultimo week-end di ottobre, in coincidenza con il ponte di Ognissanti, si registra un assalto di turisti a Verona. Parcheggi esauriti, code sulle principali vie d'accesso, folla di gente nelle vie dello shopping. La Polizia locale è stata costretta a vietare l'accesso alle auto a corso Porta Nuova, la principale arteria per dirigersi al centro storico. Istituito un senso unico pedonale in via Cappello per decongestionare l'ingresso alla Casa di Giulietta. (ANSA).