Trovato un cadavere all'interno di un'automobile parcheggiata in un distributore

Ore 10.20 Il cadavere era seduto con la cintura allacciata sul sedile del passeggero di una fiat punto bianca che pare fosse parcheggiata lì da un paio di giorni. Secondo le ultime informazioni, questa mattina le telecamere del distributore avrebbero immortalato alcune persone vicino all'auto. Sul posto al momento ci sono il pubblico ministero Blattner, i carabinieri dell'investigativo, del radiomobile e della stazione locale, oltre al medico legale.

Ore 9.40 Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato questa mattina all'interno di un'auto parcheggiata all'interno del distributore Vega in via Lonigo 1 ad Altavilla. Il distributore si trova poco prima della rotatoria che, provenendo da Montecchio, permette la svolta a destra per entrare in paese. Sul posto i carabinieri.