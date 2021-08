Trovato nel Vicentino il cadavere di una donna di 54 anni morta da alcuni giorni. È successo nella serata di ieri quando in seguito a una segnalazione i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Thiene e i colleghi della tenenza di Dueville sono intervenuti in via Palladio a Bolzano Vicentino insieme con il personale sanitario del Suem. È stato informato il magistrato di turno e non si esclude alcuna pista.