Trova il cane della figlia investito da un'auto e agonizzante: lo finisce con una fucilata

Un 79enne è stato denunciato per uccisione di animali. Ai carabinieri ha detto che così facendo pensava di alleviare le pene dell'animale

Orrore a Cittadella, nel Padovano, dove un uomo è stato denunciato per aver sparato, e ucciso, un cane. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 10 gennaio.

A ricostruire l'accaduto sono stati i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Cittadella, che sono intervenuti nell’abitazione di un 79enne della zona che era stato segnalato per aver sparato a un cane. I militari hanno accertato che l'anziano, dopo aver trovato il cane della figlia rantolante nel giardino di casa dopo essere stato investito da un'auto pirata, anziché contattare un veterinario, la Polizia locale, i carabinieri o la sezione locale dell’Enpa - come si dovrebbe fare in questi casi - ha deciso di imbracciare il suo fucile da caccia, regolarmente detenuto, e sparare al povero animale. Con i carabinieri si sarebbe poi giustificato dicendo che così facendo pensava di alleviare le pene dell'animale.

La povera bestiola, però, non era morta ed è stata quindi recuperata dal Servizio Veterinario nel frattempo allertato. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il cane è deceduto nella mattinata odierna. L’uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Padova per uccisione di animali e gli sono state ritirate le armi e le munizioni in suo possesso.