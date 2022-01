Infortunio mortale questa mattina, sabato 1 gennaio, intorno alle 9.30 a Malo, in contra' Lapi (Vicenza). Un uomo di 58 anni, intento a lavorare in un bosco, è stato improvvisamente travolto da un albero. Sul posto sono accorsi un'ambulanza del Suem, i carabinieri di Malo e Schio, i vigili del fuoco del distaccamento scledense. Tutti gli sforzi per salvare la vita all'uomo, purtroppo, si sono rivelati inutili.