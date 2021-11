Travolta da un'auto e trovata morta dopo ore. Preso il pirata: «Distratto dal cellulare, pensavo fosse un cervo»

AGGIORNAMENTO 17 NOVEMBRE - È stato individuato dai carabinieri il conducente dell’auto pirata che martedì sera a Fonzaso (Belluno), con una fitta nebbia e su una strada buia, ha investito e ucciso una donna di 63 anni, che dalla violenza dell’urto è stata sbalzata oltre la recinzione di un’azienda. Il corpo è stato trovato solo stamane, da un dipendente della ditta. L’investitore è un 25enne, del luogo, che ha sostenuto di non essersi accorto di aver travolto una persona, pensando si trattasse che a distruggere il parabrezza ed un fanale della vettura fosse stato l’impatto con un cervo o un altro ungulato, animali che spesso attraversano quelle strade di notte. Ha però ammesso di essersi distratto nel momento dell’incidente, perché era al cellulare.

La donna uccisa, che vestiva con abiti scuri, stava facendo una passeggiata serale e non avrebbe avuto con sé alcuna segnalazione luminosa. In attesa di ulteriori accertamenti, il giovane non ha ricevuto misure cautelari. Auto e telefono sono stati sequestrati, e saranno sottoposti a perizie tecniche che saranno disposte dalla magistratura. La donna, Elisa Santurini, 63 anni, minuta, era stata proiettata dall’impatto oltre la ringhiera metallica che separa la strada da un'azienda. il cadavere è stato ritrovato soltanto stamane, nonostante le ricerche proseguite fino a notte inoltrata.

ORE 13 - Una donna di 63 anni, Emilia Santurini, di Fonzaso (Belluno), è stata trovata priva di vita questa mattina all’interno dello spazio erboso recintato di un’azienda del posto. Da una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta e uccisa durante una passeggiata da un’automobile, e per la violenza dell’urto sarebbe stata proiettata oltre la recinzione della fabbrica. L’incidente sarebbe avvenuto nella serata di ieri. Il conducente della vettura non si è fermato per prestare soccorso alla donna e di lui si sono perse le tracce. Nelle vicinanze dell’incidente sono stati trovati frammenti di plastica e metallo, appartenenti alla carrozzeria di un’autovettura. Le indagini sono affidate ai carabinieri.