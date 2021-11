Frontale nel Veneziano, quattro morti. Perdono la vita due ragazze, sterminata una famiglia

Terribile incidente nella notte a Quarto d'Altino, in provincia di Venezia. Quattro persone sono morte, tre donne e un uomo, in uno scontro tra due auto, poco prima della mezzanotte in località Portegrandi, lungo la statale 14.

I pompieri arrivati da Mestre con tre squadre, hanno messo in sicurezza le due auto, tra cui una rovesciata finita nel fossato ed estratto gli occupanti. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di tre persone, che viaggiano a bordo di una vettura: due donne e un uomo presenti in una delle due auto (madre, padre e figlia di 21 anni) e il decesso dell’altra conducente (una 19enne).

Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi la strada è rimasta chiusa. I carabinieri ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.