Tragico schianto in moto: 68enne muore in ospedale

Tragico incidente mortale nel pomeriggio di venerdì 22 luglio in via Europa, a Santorso, nel Vicentino. Un motociclista, Luciano Filippi, 68 anni di Schio, è morto dopo il ricovero in ospedale in seguito ai traumi riportati.

Intorno alle 15.40 di ieri, l'uomo stava percorrendo via Europa con direzione Schio in sella a una Kawasaky quando, giunto all'altezza del civico 45, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro un autocarro Ford (proveniente da Schio) impegnato in una fase di svolta.

Ad avere la peggio il motociclista, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Santorso. Data la gravità delle sue condizioni, è stato necessario il trasferimento al San Bortolo di Vicenza dove però, nonostante il prodigarsi dei medici, è morto questa mattina. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rilievi da parte della polizia locale di Schio.