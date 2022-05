Tragico schianto contro un muro: muore un 19enne, due feriti tra cui una minorenne

Tragico schianto poco dopo le 4 di domenica 8 maggio in via Asiago, a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Un'auto con tre giovani a bordo è finita fuori strada contro un muretto. Un ragazzo è morto, altri due sono rimasti feriti.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, l'auto, una Mercedes Classe A, guidata da un 25enne di Marostica, per cause in corso di accertamento è uscita di strada, finendo contro un muretto di cemento in corrispondenza del numero civico 154. In via Asiago sono accorsi il Suem 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto estratto i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte del passeggero, un 20enne di Nove. Gli altri due feriti, il conducente e una ragazza di 17 anni di Marostica, sono stati stabilizzati e ricoverati all'ospedale San Bassiano: non sarebbero in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso sono terminate alle prime luci dell’alba. Accertamenti tuttora in corso da parte dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità.