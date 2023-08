Tragedia di Negrar, la procura valuta l'arresto del «pirata». Tosi: «Una vergogna sia a piede libero». Zaia: «Bravi i carabinieri»

Famiglia attende restituzione della salma, grande commozione in paese per la perdita del tredicenne. Tosi: «Il pirata a piede libero, storture della giustizia italiana». Zaia: «Bravi e veloci i carabinieri, ma oggi sgomento e dolore»

Saranno la Procura della Repubblica e gli investigatori a valutare l'eventuale richiesta di una misura cautelare per il 39enne che l'altra notte a San Vito di Negrar (Verona) ha investito e ucciso Chris Obeng Abom, neanche 13 anni, ed è fuggito senza prestare soccorso.

L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del comune della Valpolicella mentre si recava al lavoro alla guida dell'auto con mezzo parabrezza sfondato e altri danno al cofano, causati investendo il ragazzino. La patente ovviamente gli è stata ritirata ed il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Il 39enne è stato denunciato per omicidio stradale, fuga dopo incidente e omissione di soccorso. I sanitari hanno confermato che si sarebbe potuto salvare: il giovanissimo calciatore della Polisportiva Negrar è morto in ospedale per ipossia, essendo rimasto accasciato a terra per almeno un'ora prima che venissero allertati i soccorsi. Intanto i genitori, di origine ghanese e residenti nel veronese da una ventina di anni, attendono il nulla-osta dall'Autorità giudiziaria per la restituzione della salma e poter così celebrare il funerale del figlio.

La famiglia, che vive proprio a San Vito di Negrar, in queste ore è sostenuta dalla vicinanza di tutta la comunità africana della Valpolicella. ll Comune di Negrar oggi sulla pagina Facebook ha pubblicato un messaggio di cordoglio: "Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita un nostro ragazzo di Negrar, Chris Obeng Abom, ha destato profonda commozione nel nostro territorio. Chris è purtroppo l'ennesima giovane vittima di comportamenti criminali, al volante e non solo, che devono far riflettere perché segnale di un totale disinteresse per l'importanza della vita, propria e altrui".

Zaia: «Carabinieri bravi e veloci, ma oggi dolore e sgomento»

“Complimenti ai Carabinieri che, in poche ore, hanno individuato il pirata della strada che ha investito il piccolo Chris a Negrar, fuggendo subito dopo senza prestare soccorso. Una piccola soddisfazione in un mare di dolore, che oggi è ancora più forte e incredulo di ieri”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo che i Carabinieri hanno individuato e denunciato il pirata della strada che ha investito senza soccorrerlo il giovanissimo Chris Obeng Abom.

“Oggi il dolore e lo sgomento – aggiunge Zaia – sono ancora più intensi, dopo aver ascoltato le parole dei bravi medici veronesi che hanno tentato di salvare Chris, secondo i quali, se fosse stato soccorso subito, avrebbe anche potuto salvarsi. Ringrazio ancora i Carabinieri per l’efficienza con cui hanno chiuso il caso – conclude il Governatore – ora la giustizia farà il suo corso, mentre il paradiso ha accolto un altro piccolo angelo”.

Tosi (Fi): «A piede libero il pirata della strada che ha ucciso Chris, storture della giustizia italiana»

“Il pirata della strada che ha investito e ucciso il povero Chris Abom (se lo avesse soccorso anziché lasciarlo lì, il ragazzo sarebbe vivo) è a piede libero, ed è una vergogna; mentre alcuni dei poliziotti di Verona accusati di maltrattamenti ancora da accertare rimangono agli arresti. La giustizia italiana ha delle storture evidenti, per colpa dell’orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati.”

A dirlo Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, che spiega che “è inconcepibile che sia ancora libera la persona che prima ha falciato con l’auto Chris e poi è scappata vigliaccamente con il corpo del ragazzino tredicenne esanime a bordo strada”. “L’omicidio stradale – ricorda Tosi – è un reato grave e in questa circostanza non ci sono dubbi sulla colpevolezza del soggetto. Ed è un reato gravissimo anche l’omissione di soccorso: è stato dimostrato che se Chris fosse stato aiutato, si sarebbe salvato. Il pirata della strada non è credibile quando afferma di non essersi accorto di averlo investito”.

“E mentre chi ha ucciso un povero tredicenne ed è fuggito è libero, rimangono agli arresti i poliziotti accusati di fatti e reati ancora da accertare”. Sulle accuse mosse ai poliziotti Tosi ricorda che “statisticamente in sede penale la gran parte di procedimenti simili si chiude con proscioglimenti o assoluzioni, ma intanto ci sono uomini dello Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall’ideologia politica.