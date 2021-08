Tragedia all'alba: 18enne in bici travolto e ucciso da un'auto mentre va al lavoro

Tragedia all'alba di sabato 7 agosto a Marano Vicentino. Un ragazzo di 18 anni è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la "Maranese", tra Marano e Schio. L'investimento mortale è avvenuto poco dopo le 5.30 all'altezza della multisala Starplex.

Secondo le prime informazioni, il giovane, A.N. di origini senegalesi, era in sella alla sua bici e stava viaggiando da Marano, dove abitava con la famiglia, verso Schio per recarsi al lavoro in una ditta della zona. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, è stato centrato in pieno da un'Alfa Romeo guidata da un 23enne della zona che proveniva dalla stessa direzione. In seguito all'urto, violentissimo, il 18enne è stato sbalzato per diversi metri finendo nel fossato che costeggia la carreggiata.

Immediato è scattato l'allarme al 118, ma all'arrivo del personale del Suem per il ragazzo non c'era già più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Thiene per i rilievi e ricostruire la dinamica.