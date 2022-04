Traffico cocaina,condanne 23 anni complessivi per 3 imputati

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Sono stati condannati con rito abbreviato ad oltre 23 anni complessivi di carcere tre imputati di un traffico internazionale di stupefacenti sgominato a Vicenza nel 2021 con l'operazione interforze 'Makina', condotta da Dda, Polizia e Guardia di Finanza. Francesco Criaco è stato condannato a 12 anni di reclusione (più 7mila euro di multa), Leo Criaco a 9 anni (5mila euro di multa) e Luigi Carollo a 2 anni e 7 mesi (4mila euro di multa). Assolti, perché il fatto non sussiste, altri 4 imputati. Il gip del tribunale di Venezia Antonio Liguori non ha riconosciuto l'aggravante dell'associazione a delinquere, chiesta dalla Pm Lucia D'Alessandro. Restituiti a tutti gli imputati i beni in denaro e oggetti sequestrati a scopo preventivo nel corso del processo. L'operazione 'Makina' risale al 2021 quando venne sequestrato a Vicenza un carico di 450 chili di cocaina che dal Perù, attraverso Slovenia e Croazia, erano entrati in Italia via Trieste. All'operazione avevano partecipato fattivamente le forze dell'ordine dei due Paesi dell'Est. (ANSA).