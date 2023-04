Tra Cremonese e Verona un 1-1 che non serve a nessuno

(ANSA) - CREMONA, 30 APR - Lo scontro salvezza tra Cremonese e Verona non accontenta sostanzialmente nessuno con un pareggio per 1-1 che lascia soprattutto l'amaro in bocca ai padroni di casa che così si vedono quasi azzerate le possibilità di salvezza restando a 7 punti dallo Spezia e proprio dai veneti. È sicuramente stata una partita nervosa con non poche polemiche nel finale per un contestato contrasto in area tra Buonaiuto e Djuric che ha scatenato le proteste dei padroni di casa che hanno reclamato in modo vibrante il calcio di rigore. Un match dai due volti, con la Cremonese in vantaggio per prima e brava a gestire il gol di Okereke per buona parte del match. Poi l'episodio che ha di fatto girato il match con l'espulsione al 16' della ripresa di Quagliata per un colpo a palla lontana su Dawidowicz segnalato dal Var. Da quel momento il Verona ha preso in mano il match raggiungendo prima il pareggio con Verdi e poi gettandosi in avanti alla ricerca del vantaggio. Nel finale è stata però ancora la Cremonese con la forza della disperazione a sfiorare il 2-1. (ANSA).