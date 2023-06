Torna 'Ori dello Sport', kermesse dello stile di vita attivo Tre giorni di sport e inclusività a Roana, sull'Altopiano

(ANSA) - ROANA, 24 GIU - Torna dal 30 giugno al 2 luglio sull'Altopiano di Asiago, nel comune di Roana, la manifestazione "Ori dello Sport", dedicata allo stile di vita attivo e inclusivo. In tre giorni di iniziative saranno oltre una decina le discipline coinvolte, ed una ventina gli Sport Ambassador presenti, tra i quali Christian Zaccardo, Miki Biasion, Francesco Bocciardo, Davide Ghiotto, Enrico Fabris, Luca Rigoldi. "Dopo il successo della prima edizione - dice Elisabetta Magnabosco, sindaco di Roana - abbiamo voluto riproporre questa iniziativa legata non solo allo sport, ma anche all'inclusività, capace di raccontare il nostro territorio nelle proprie molteplici opportunità e diversità. Non abbiamo pensato ad "Ori dello Sport" solamente come ad una vetrina di discipline sportive, quanto piuttosto ad uno spazio dove conoscere e sperimentare i valori che definiscono a livello profondo il panorama dello Sport a 360 gradi". Il programma dell'evento prevede un'ampia varietà di attività che coinvolgeranno sportivi, famiglie e appassionati, offrendo l'opportunità di condividere e crescere attraverso lo sport, sperimentando discipline quali rugby, karate, atletica, pattinaggio, hockey inline, bike, downhill, pugilato, biathlon e motorsport. Non mancheranno inoltre le discipline tipiche dell'ambiente montano, promosse dalle numerose realtà locali che quotidianamente operano sul territorio. (ANSA).