Torna lo storico sentiero tra il Tirolo e la Serenissima Sul confine del 1753 deciso da Maria Teresa e dal Doge Loredan

(ANSA) - BELLUNO, 28 GIU - Un sentiero per riscoprire l'antico confine tra il Tirolo e la Serenissima: è il percorso che sarà possibile effettuare da sabato 1 luglio grazie al Sentiero 1753, finanziato dal Fondo per piccoli progetti del programma Clld Dolomiti Live e dal programma Interreg V Italia-Austria 2014-2020, che vede coinvolti il Comune di Comelico Superiore, quello di Kartitsch in Austria e l'associazione turistica di Sesto. L'appuntamento è per le 6.30 di sabato al Passo Monte Croce con una navetta che porterà alla partenza dal lato austriaco. Sul sentiero 1753 corre il vecchio confine che separava il territorio del Tirolo e della Repubblica di Venezia: proprio nel 1753, infatti, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria e il Doge Francesco Loredan di Venezia trovarono un modo per porre fine ai continui conflitti tra i due stati, ponendo dei cippi di confine su tutta la linea che collega la cresta carnica al Lago di Garda. Il progetto ha permesso il restauro dei cippi, la realizzazione del sentiero che collega il cippo A1 e il cippo S18, l'installazione della segnaletica coordinata e la realizzazione di due info point, uno a Kartitsch e uno a Passo Monte Croce Comelico, dove trovano spazio le mappe storiche ritrovate nell'archivio storico di Vienna e le informazioni sulla storia che su questo confine si è svolta. A partire dalla realizzazione del Castrum Romano sino ai bunker della seconda guerra mondiale, passando per le tante testimonianze lasciate dalla Grande Guerra. (ANSA).