Torna a Vicenza Koinè, fiera del mondo sacro omaggia Ucraina

(ANSA) - VICENZA, 13 FEB - Si è aperta oggi a Vicenza la nuova edizione di 'Koinè', la rassegna internazionale dedicata alla filiera religiosa, organizzata da Italian Exhibition Group, con il supporto attivo della CEI e il patrocinio della Diocesi berica. L''inaugurazione della rassegna è coincisa con un omaggio alla popolazione dell'Ucraina in guerra: gli espositori hanno voluto offrire, calici e oggetti liturgici per favorire la liturgia nelle terre colpite dal conflitto. "Siamo molto grati per questa vostra solidarietà, anche spirituale, per le preghiere che nelle chiese in Italia si rivolgono ogni giorno per la pace e per l'aiuto umanitario che arriva dall'Italia" ha detto in videocollegamento mons. Mieczysław Mokrzycki dell'Arcidiocesi di Leopoli,. "Purtroppo - ha aggiunto - la guerra continua, e ancora e decine delle nostre Chiese sono state già distrutte. Grazie alla solidarietà, il nostro popolo non si sente solo". Tra gli espositori anche la Faci, Federazione associazioni del clero in Italia, che, come evidenziato da sottolinea mons. Antonio Interguglielmi, "è uno dei primi partecipanti alla manifestazione. Da sempre. La Faci rappresenta un punto di assistenza a 360 gradi per i nostri associati, specie per i 5mila sacerdoti italiani". (ANSA).