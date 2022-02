Tormenta l’ex e la sua famiglia 25 anni dopo la fine del loro fidanzamento

Pasquale Salvo aveva conosciuto Anna quasi 30 anni fa. Erano entrambi ragazzini, si erano innamorati e fidanzati. Poi, si erano lasciati e si erano visti per l’ultima volta nel 1997, poco prima che lei si trasferisse dalla provincia di Foggia in Veneto. Oggi Anna, 45 anni, è un’operaia e si è fatta la sua vita a Marano: si è sposata ed è mamma di un ragazzino di 16 anni. Per i tormenti alla sua ex, Salvo, 47 anni, è indagato per atti persecutori e di recente ha subito un provvedimento che gli vieta di avvicinarsi non solo alla sua ex, ma anche alla famiglia di lei.



I fatti contestati - secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza - sarebbero avvenuti da agosto fino a novembre scorsi. Era accaduto che Salvo si fosse imbattuto, su Facebook, nel profilo di Anna; i due non si sentivano da decenni, perché dopo il trasferimento in Veneto lei aveva tagliato i ponti con il passato, ma le aveva fatto piacere ricevere un messaggio dal fidanzatino di gioventù. I due si erano scritti e scambiati i numeri di telefono, ma l’operaia non avrebbe certo immaginato che lui avesse un ritorno di fiamma. Aveva infatti genericamente detto di sì alla proposta di rivedersi per un caffè in occasione di una visita in Puglia; e invece se lo era ritrovato fuori dal posto di lavoro. «Sono venuto apposta per rivederti», era stato l’esordio.



Da quel momento, Salvo avrebbe iniziato un pressing fastidioso e allarmante: dal web avrebbe reperito una serie di informazioni sulla famiglia di lei, giungendo a contattare il marito e anche il figlio, atteso più volte fuori da scuola a Schio, e a presentarsi più volte sotto casa per incontrare la sua vecchia fiamma, di cui diceva di essere follemente innamorato. Non solo; avrebbe tempestato Anna di chiamate e messaggini sul cellulare e su Facebook, le avrebbe fatto recapitare dei regali, fino a quando lei, esasperata e anche un po’ preoccupata, non lo aveva bloccato dai contatti sul telefonino e sui social. Una presa di posizione che avrebbe causato una durissima reazione (fortunatamente solo verbale) del foggiano, che le avrebbe fatto recapitare insulti e minacce anche attraverso il figlio.



Anna e suo marito, esasperati da questi atteggiamenti, avevano sporto denuncia dando il via all’indagine del pubblico ministero Pinna, che nelle scorse settimane ha ottenuto che il giudice firmasse un provvedimento per vietare all’indagato di frequentare gli stessi luoghi delle parti offese, di fatto tenendolo lontano dal Vicentino. Ora potrà difendersi.