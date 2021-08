Tokyo:Ceccon torna a casa,'due medaglie una grande sorpresa'

(ANSA) - VICENZA, 03 AGO - Neanche il tempo di scendere dall'aereo che l'ha riportato in Italia da Tokyo e di passare nella sua casa di Schio (Vicenza) per depositare i bagagli, che è subito voluto andare nella piscina di Creazzo, comune dell'hinterland di Vicenza, gestita dalla società Leosport, a cui è ancora legato. Qui Thomas Ceccon, due volte medagliato ai Giochi, è stato accolto da un centinaio di ragazzini, acclamato, festeggiato e attorniato per i selfie. "Queste due medaglie sono state anche per me una grande sorpresa" assicura. Un pensiero al futuro: "faremo anche le scelte per quanto riguarda i vari stili, a ma piacerebbe ritornare a fare i misti". (ANSA).