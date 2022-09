Tir contro pullman di linea a Chioggia, 12 feriti

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - E' di 12 feriti, nessuno in gravi condizioni, il bilancio di uno scontra fra un Tir ed un pullman di linea della ''Arriva Veneto'. avvenuto lungo la statale Romea, a Valli di Chioggia (Venezia). I 12 feriti sono in gran parte lavoratori che si trovavano a bordo della corriera. Tre di loro, tra cui l'autista, che ha riportato un trauma cranico, sono stati trasferiti con le ambulanze all'ospedale di Piove di Sacco (Padova), 9 in quello di Chioggia. Secondo una prima ricostruzione, il camion, all'altezza del semaforo di Valli di Chioggia, stava svoltando a sinistra, mentre l'autobus viaggiava nella direzione di Venezia. Alla polizia locale di Chioggia spetterà ricostruire se sia trattato di una precedenza non data. Il conducente del camion ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sulla tratta si sono formati lunghi incolonnamenti di autoveicoli e mezzi pesanti (ANSA).