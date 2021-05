Terribile schianto, l'auto si ribalta: muore un soldato 20enne, due i feriti

Incidente mortale nella serata di sabato 1 maggio in zona Stanga, a Vicenza. Nello schianto, avvenuto in viale Camisano poco prima delle 22.30, ha perso la vita un soldato americano di 20 anni.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, secondo una prima ricostruzione l'auto, dopo la perdita del controllo da parte del conducente, è uscita di strada, ha centrato un lampione e si è ribaltata all'altezza della farmacia.

Immediati i soccorsi: sul luogo dell'incidente il Suem 118 e i vigili del fuoco. Nonostante il tentativo del personale sanitario di rianimarlo, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Feriti in maniera non grave altri due soldati che erano con lui. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e capire se siano coinvolte altre vetture.