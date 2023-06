Terremoto nel Trevigiano e Bellunese: risveglio con scossa di magnitudo 2.9

La zona interessata dal terremoto di questa mattina è ben nota per la sua pericolosità sismica (la più elevata in Veneto)

Scossa di terremoto questa mattina nel Trevigiano e Bellunese alle 7.21 con epicentro, registrato a 12 km di profondità nell’area di Fregona (Treviso) e una magnitudo di 2,9 sulla scala Richter. Non si registrano al momento danni.

La scossa è stata percepita in alcuni comuni delle province di Treviso e Belluno: Fregona, Vittorio Veneto, Tambre, Alpago, Sarmede, Revine Lago, Cappella Maggiore, Belluno, Ponte nelle Alpi, Limana, Chies d’Alpago, Tarzo, Colle Umberto e Cordignano.

La direzione Protezione civile della Regione Veneto ha emesso una segnalazione di avvenuto terremoto. La scossa, è stata registrata adai sismografi dell’Ingv a Fregona e «avvertita distintamente dalla popolazione» come si legge sul tam tam dei social.

La zona interessata dal terremoto di questa mattina è ben nota per la sua pericolosità sismica (la più elevata in Veneto). In passato è stata colpita dai forti terremoti del 29 giugno del 1873 (la prossima settimana ricorrono i 150 anni del sisma), che ebbe intensità macrosismica tra il IX e il X grado della Scala Mercalli–Cancani–Sieberg (MCS) e magnitudo stimata 6.3, e quello del 18 ottobre 1936, che ebbe intensità epicentrale del IX grado MCS e magnitudo stimata 6.2.