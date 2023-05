Teresa, 14 anni, lotta contro un tumore raro. Raccolta fondi per le cure

«Fino ad un anno fa la vita di Teresa, oggi 14enne, era come quella di tutte le adolescenti: scuola, sport, amici. A maggio 2022 si accorge di avere un nodulo al collo, che le rendeva difficile deglutire. Dopo l'asportazione chirurgica e la biopsia, la notizia più terribile che una ragazza vorrebbe sentire: si tratta di tumore maligno, aggressivo e raro, un sarcoma». Anche Luca Zaia, il presidente del Veneto, con queste parole ha rilanciato sui social la storia di Teresa, una ragazza della provincia di Padova che necessita di cure molto costose per combattere un tumore raro, invitando tutti ad aderire alla raccolti fondi lanciata dalla famiglia di Teresa su Gofund.me (https://gofund.me/ee3a753f) dal titolo «Una speranza per Teresa», #hopeforteresa.

Arrivati a questo punto, «Teresa ha bisogno di accedere a cure che non sono disponibili qui in Italia. Noi genitori, insieme a tutta la famiglia, ci siamo attivati alla ricerca di possibili percorsi di cura all'estero. Una speranza sembra arrivare, in particolare, da un centro specializzato negli Stati Uniti, MD Anderson Cancer Center, che in questo momento sta valutando attentamente il caso di Teresa per un possibile nuovo percorso terapeutico» scrivono i genitori su Gofund-me. Ma al Cancer Center solo per i primi esami servono 57mila euro e il costo stimato dalla struttura per le cure è di 370mila euro, in totale servono 450mila euro. Di qui l'appello a chiunque possa aiutare con una donazione, piccola o grande. Ad oggi ne sono stati raccolti 107mila.

Teresa stessa scrive: «Sono 6 mesi che lotto contro un SARCOMA, ho fatto cicli di chemioterapie e radioterapie, che mi hanno impedito di vivere la vita che avrei voluto ma, nonostante tutto, ho affrontato le cure con CORAGGIO e FIDUCIA. Purtroppo, dopo due mesi dall’operazione, il sarcoma è velocemente RICRESCIUTO nello stesso punto in cui era stato tolto. La mia vita, quella dei miei famigliari e di tutti coloro che mi amano è diventata un INCUBO. Tutto è reso più complicato dalla posizione in cui si trova; per il momento riesco a mangiare, lo faccio lentamente e con prudenza. Adesso quello che mi preme è proprio TENTARE IL TUTTO E PER TUTTO, SPERANDO di sentirmi dire quello che in Italia, purtroppo, non mi è stato detto: che c’è SPERANZA, che c’è una cura efficace da tentare perché ho 14 anni, ho forza e coraggio e tanta voglia di continuare la scuola, di fare ginnastica artistica, di fare atletica e salto in alto che tanto mi piace, di VIVERE».