++ Tentato femminicidio Padova: ex convivente confessa ++

(ANSA) - PADOVA, 13 MAG - Ha ammesso dia aver aggredito l'ex convivente, colpendola più volte alla schiena con un coltello, fin quasi ad ucciderla, Stefano Fattorelli, il 50enne veronese fermato mercoledì a Padova per il tentato omicidio di Sandra Pegoraro, 51 anni, la donna che lo aveva lasciato. Le ammissioni - si apprende da fonti giudiziarie - sono state fatte dall'uomo nel corso dell'udienza di convalida, al termine della quale il Gip la convalidato il fermo per tentato omicidio, e disposto la custodia cautelare in cella. Fattorelli, un passato di maltrattamenti verso le donne, era già stato condannato nel 1999 per per omicidio dell'allora fidanzata Wilma Marchi. (ANSA).